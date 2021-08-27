Відома актриса і гумористка Катерина Нікітіна показала себе в домашньому образі

Як передає Politeka.net, Катерина Нікітіна є популярною актрисою. Вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Жіночий квартал". Також дівчина брала участь в безлічі гумористичних проєктів, де показала себе як хорошу гумористку. Крім роботи в "Жіночому кварталі" Катерина займається спортом, і навчає цьому інших. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

На цей раз актриса поділилася новими фотографіями на своїй сторінці в Instagram. На знімках Катерина, прикрившись одним білим полотецем, показала як їсть йогурт в домашньому образі.

"Гастролі це дуже весело…

Нагадує "День Бабака".



Ось тільки ранок і ніч трохи відрізняються



Природно втомлюєшся, але в цілому ти ловиш цей загальний VIBE, і до кінця туру ти в ньому живеш!



І трохи сумно, що сьогодні вже останній день...



Але впевнена, це тільки початок.



А і ще, ти жреш як слон. Практично весь час і найбільший прихід їжі на ніч.

Після концерту", поділилася актриса.

Користувачі Мережі прокоментували публікацію Катерини: "Катюха досить жерти , на голові вже горб виріс !", "Нахомячилась так, що крім простирадла ні в що не влізла.", "Хом'ячок".

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