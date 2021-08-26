Актриса й гумористка "Квартал 95" Катерина Нікітіна збентежила несподіваним закликом
Як відомо, до "Жіночого кварталу" 25-річна красуня брала участь в "Лізі сміху". А в рідному Кременчуці її знають, як викладача танців, фітнесу та гімнастики. Дівчина активно веде свій Instagram, радуючи шанувальників кадрами з особистого життя і робочих буднів.
У свом новому пості Нікітіна постала в романтичному образі: білій маєчці на тонких бретельках, підкресливши лук кремовим намистом з черепашок, передає Politeka.net.
"Подивіться в мої очі, що ви бачите? 🙈", - підписала фото блондинка.
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Користувачі "потонули" в блакитних очах Катерини, залишивши безліч компліментів в коментарях.
"Я бачу приголомшливого графічного дизайнера 🐳"
"Океан"
"Бачу чарівну красу Всесвіту🤩"
"Неймовірна красуня🥰 🥰"
"Супер, клас. 👏 Нікітіна потрапила в точку. Але очі пустотливі не сховаєш..."
"Небо 🌌 або море🌊 😍 😍 😍 💙"
Нагадаємо, блондинка з "Жіночого кварталу" засвітила розваги із зірковою подружкою
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