Юмористическая актриса Катя Никитина показала самые яркие моменты своего лета

Как сообщает Politeka.net, известная юмористическая актриса, звезда "Женского квартала" Екатерина Никитина запомнилась украинцам своими гимнастическими трюками на "Лиге Смеха". Красотка собрала многотысячную аудиторию в своем Instagram, которую теперь часто радует яркими публикациями из жизни. Так, в этот раз звезда поделилась самыми удивительными моментами своего лета, выложив фото и видео.

На фотографии Катя запечатлена на отдыхе, нежась под солнцем, лежа на шезлонге. Перед камерой красотка появилась в соблазнительном белом бикини, которое красиво подчеркнуло идеальный загар на ее теле. Волосы девушки распущены и небрежно уложены, а на ее лице модные солнцезащитные очки.

Также Никитина показала яркие видео, в которых собрала нарезку самых удивительных кадров и своих впечатлений за прошедшее лето. Там и есть фрагменты со съемок, ее путешествие в Грузию, прогулки на яхте, дискотеки и много всего другого. Похоже, лето девушка провела весело и радостно. В подписи к публикации Катя написала строчку из песни: " Я так хочу, чтобы лето не кончалось".

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