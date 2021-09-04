Екатерина Никитина, одна из красоток шоу "Женский квартал", показала новый образ, рассказав о победах и поражениях

Как пишет Politeka.net, Екатерина Никитина обожает спорт и учит украинцев делать шпагат. Но больше всего девушка известна благодаря "Женскому кварталу", где выступает в качестве актрисы. Красотка активно ведет микроблог в социальной сети Instagram, где делится с фанатами всем интересным.

В этот раз Катя показалась в обтягивающем наряде, который удачно подчеркнул формы красотки. Девушка сняла все на видео, позируя перед камерой на крупном плане.

"Никому не нужны твои поражения!!!

Всем нужны твои ПОБЕДЫ", - написала Никитина.

Фанаты посмотрели видео более тысячи раз и написали комментарии:

"А в чем заключается твое поражение?", "Ты моя ласточка", "Огонь, люблю", "Невероятная красотка. Просто пушка".



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