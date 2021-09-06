Актриса и юмористка из "Женского квартала" Екатерина Никитина покрасовалась перед камерой и обратилась к украинцам
Как передает Politeka.net, Екатерина Никитина является популярной актрисой. Она прославилась благодаря своему участию в шоу "Женский квартал". Также девушка принимала участие в множестве юмористических проектов, где показала себя как хорошую юмористку. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.
На этот раз Екатерина опубликовала новую серию фотографий на своей странице в Инстаграм. На снимках счастливая актриса позирует на камеру и очаровывает улыбкой. На ней микро-топ бежевого цвета, на который одета джинсовая рубашка. Также девушка немного изменила свой привычный образ, добавив голубую прядь на белых волосах.
"Улыбайтесь друзья!
Ведь это наше главное оружие!
Кстати, уже в этот чт на новом канале в 19:00 выйдет выпуск «Хто Зверху» !
Не пропустите", - рассказала актриса "Женского квартала".
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