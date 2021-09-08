Юмористическая актриса Катя Никитина поделилась очаровательным фото в стильном образе

Как сообщает Politeka.net, известная юмористическая актриса, звезда "Лиги Смеха" и "Женского квартала" Екатерина Никитина часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась очаровательным фото в стильном образе.

На новой фотографии Катя запечатлена в интересной светлой локации и интересной позе. Перед камерой она появилась в стильных бежевых брюках и узком черном топе на бретельках. Этот наряд красиво подчеркнул изящную фигурку красотки. Дополняет образ кокетливая светлая шляпка, под которой небрежно уложены волосы, а на лице легкий макияж, она внимательно смотрит в объектив.

В подписи к фото Никитина написала: "«У нас все просто: какие трудности себе создадим, те героически преодолевать и будем». ©️Фаина_Раневская «Меньше пафоса, господа»". Поклонники тут же принялись комментировать новое фото звезды, засыпая ее комплиментами.

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