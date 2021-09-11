Актриса и юмористка "Женского квартала" Екатерина Никитина показала себя с другой стороны
Как передает Politeka.net, Екатерина Никитина прославилась благодаря своей работе в шоу "Женский квартал". Она является не только актрисой, но и популярной юмористкой. Ранее она принимала участие в шоу "Лига Смеха". Стоит отметить, что девушка с самого детства занимается танцами и теперь помогает другим обучиться этому. Екатерина активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.
На этот раз Екатерина поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. На снимке у актрисы огромные руки и ступни с буквами, и она пытается вместе со своей напарницей Викторией Ткач сложить слово. Как известно, такой конкурс проходит на шоу "Хто зверху", ведущими которого являются Сергей Притула и Леся Никитюк.
"Кто смотрел?
Какое это было слово!!?", спросила Екатерина Никитина.
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Поклонники девушки оставили несколько комментариев, где пытаются угадать слово: "Я смотрела, классный выпуск. Слово наверное - свинка", "Свинка", "Совеня", "Я смотрел".
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