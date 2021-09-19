Актриса и звезда "Женского квартала" Екатерина Никитина показала яркие снимки из отдыха

Катерина является популярной артисткой и активно ведет Инстаграм, показывая разные кадры. Снимками Никитина делится не только на рабочую тематику, очень часто она показывает личные фото из отдыха.

В этот раз в отпуске Катерина увлеклась катанием на гидроцикле, а заодно и продемонстрировала фигуру в черном купальнике.

«Моя новая любовь 😍 Гидроцикл. Научилась гонять как нормальный человек😅 Спасибо Александру, который научил! Видео будет позже) А пока просто фото» - поделилась эмоциями Катерина.

Поклонники выразили свое мнение под кадрами: «Спасатели Малибу вернулись 😍 спасайте меня полностью 😏; Загоревшая и такая красивая; так должны выглядеть спасательницы с Железного порта; Никитина, нет слов, это класс; Любимый черный купальник! Жаль, что я не продавец купальников? Я бы подарил бы Вам веселенький цвет!😄; Эффектно🔥».

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