Актриса Катя Никитина удивила своим новым увлечением на море, не каждый на такое отважится

Как сообщает Politeka.net, популярная юмористическая актриса, звезда "Женского квартала" Катя Никитина часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась в сети удивительными кадрами своих экстремальных развлечений. Оказалось, что, будучи на море, красотка освоила катание на водном мотоцикле.

Катя Никитина

На видео видно, что Катя уселась на транспортное средство под присмотром инструктора, а за тем принялась дрифтовать, создавая вокруг себя высокую волну. И судя по кадрам, звезде это очень понравилось.

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В подписи к публикации Никитина рассказала о своем новом увлечении и впечатлениях от таких покатушек. "Я конечно больше земноводная, но море меня очень сильно притягивает! Я его и боюсь, и хочу быть ближе. Море – это свобода, страх, спокойствие и величие! Я на море всегда перезагружаюсь! Но когда меня познакомили с гидроциклом ближе, чем я их могла себе представить, я открыла в себе новые возможности!", - поделилась актриса.

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