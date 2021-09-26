Актриса Катя Никитина удивила своим новым увлечением на море, не каждый на такое отважится

Как сообщает Politeka.net, популярная юмористическая актриса, звезда "Женского квартала" Катя Никитина часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась в сети удивительными кадрами своих экстремальных развлечений. Оказалось, что, будучи на море, красотка освоила катание на водном мотоцикле.

На видео видно, что Катя уселась на транспортное средство под присмотром инструктора, а за тем принялась дрифтовать, создавая вокруг себя высокую волну. И судя по кадрам, звезде это очень понравилось.

В подписи к публикации Никитина рассказала о своем новом увлечении и впечатлениях от таких покатушек. "Я конечно больше земноводная, но море меня очень сильно притягивает! Я его и боюсь, и хочу быть ближе. Море – это свобода, страх, спокойствие и величие! Я на море всегда перезагружаюсь! Но когда меня познакомили с гидроциклом ближе, чем я их могла себе представить, я открыла в себе новые возможности!", - поделилась актриса.

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