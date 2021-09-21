Актриса Екатерина Никитина, одна из резиденток "Женского квартала", показала свои умения на улице

Как пишет Politeka.net, Екатерина Никитина уже несколько лет является одной из резиденток "Женского квартала". Красотка обожает спорт, учит растяжке, а также танцует у пилона. Не забывает Никитина и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На кадрах Катя запрыгнула на шест, закинув ноги вверх. Красотка сделала в воздухе шпагат, демонстрируя эффектную растяжку.

"Пилон меня не отпускает. Мне только дай. А как ваши дела? Приходите ко мне на растяжку. ", - написала Катя.

Фанаты посмотрели ролик более 2 тысяч раз и написали комментарии:

"Ух, ничего себе", "Ничего себе , на Олимпиаде первое место обеспечено", "А после этого я ещё больше твой друг-фан", "Боже, ну ты и силачка", "Да, уж. Это не хиханьки-хаханьки, на сцене ! Серьёзная профессия ! Тяжёлый труд !".

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