Актриса "Женского квартала" и популярная юмористка Екатерина Никитина в белом купальнике показала спортивную фигуру
Как передает Politeka.net, Екатерина Никитина прославилась благодаря своей работе в шоу "Женский квартал". Она является не только актрисой, но и популярной юмористкой. Ранее она принимала участие в шоу "Лига Смеха".
Так, на этот раз Екатерина Никитина поделилась новой серией фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах актриса в белом купальнике хвастнула формами с разных ракурсов. Девушка является популярной спортсменкой, и не упускает возможности из раза в раз показать фигуру.
"На улице похолодало, а в моей ленте опять жарко 🔥
Листай ➡️🙈
Ну не могу я вас оставить без этих шикарных летних кадров…📸
Да и что тут скрывать.. вы ж их любите!!!", - поделилась Екатерина Никитина.
В сети сравнили детские фото Киркорова и сына Пугачевой, разразился скандал: «Копия своего отца»
Дикусар не стал молчать после эфира "Танців з зірками": "Со мной это происходило 15 лет назад"
Предложение руки и сердца на "Танцях з зірками", что не показали по ТВ: "Пока у вас реклама..."
Жена "Холостяка" Добрынина призналась в кризисе в отношениях с мужем: "Рвем на себе волосы, плачем"
Самая богатая певица Украины покинула страну, обратившись к украинцам: "Угадайте..."
Поклонники оставили для актрисы множество комментариев с разными комплиментами: "Красотка", "Мама, я влюбился", "Очень-очень жарко! Тебе идет", "Какая же бомбита", "Идеальная", "Богиня любви", "Да тут даже Каменских позавидует", "Горячая штучка".
Ранее сообщалось, звезду "Женского квартала" подкосила странная болезнь: "Даже телефон в руках не могла держать"
Также, блондинка из "Женского квартала" Никитина поразила экстремальным развлечением: "И боюсь, и хочу"
Politeka рассказывала, блондинка из "Женского квартала" впечатлила воздушным шпагатом, оказавшись вверх ногами: "Пилон меня не отпускает"