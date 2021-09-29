Актриса "Женского квартала" и популярная юмористка Екатерина Никитина в белом купальнике показала спортивную фигуру

Как передает Politeka.net, Екатерина Никитина прославилась благодаря своей работе в шоу "Женский квартал". Она является не только актрисой, но и популярной юмористкой. Ранее она принимала участие в шоу "Лига Смеха".

Так, на этот раз Екатерина Никитина поделилась новой серией фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах актриса в белом купальнике хвастнула формами с разных ракурсов. Девушка является популярной спортсменкой, и не упускает возможности из раза в раз показать фигуру.

"На улице похолодало, а в моей ленте опять жарко 🔥

Листай ➡️🙈



Ну не могу я вас оставить без этих шикарных летних кадров…📸



Да и что тут скрывать.. вы ж их любите!!!", - поделилась Екатерина Никитина.

Поклонники оставили для актрисы множество комментариев с разными комплиментами: "Красотка", "Мама, я влюбился", "Очень-очень жарко! Тебе идет", "Какая же бомбита", "Идеальная", "Богиня любви", "Да тут даже Каменских позавидует", "Горячая штучка".

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