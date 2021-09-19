Звезда "Женского квартала" и известная юмористка Екатерина Никитина засветилась на одном шоу с Лесей Никитюк

Как передает Politeka.net, Екатерина Никитина прославилась благодаря своей работе в шоу "Женский квартал". Она является не только актрисой, но и популярной юмористкой. Ранее она принимала участие в шоу "Лига Смеха".

На этот раз аристка опубликовала новые кадры на своей странице в Инстаграм. На фото - актриса сидит на сцене популярного шоу и улыбается. Как известно, недавно Екатерина участвовала в шоу "Хто зверху?", которое ведет Сергей Притула и Леся Никитюк.

"А че это ты сидишь там и грустишь)

А ну быстренько улыбнулись



Веселит меня это видео", - рассказала Екатерина Никитина.

На следующих кадрах видно, как на одном из конкурсов Леся Никитюк не может "достучаться" до актрисы и прогоняет её.

Поклонники оставили несколько комментариев под видео Никитиной: "Милашка", "Милашка и красотка", "Смотрели веселились ,улыбались , теперь ждём новых съёмок".

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