Актриса Екатерина Никитина, одна из красоток студии "Квартал 95", где выступает в "Женском квартале", показала свою тренировку, записал все на видео.

Как пишет Politeka.net, Катя Никитина стала популярной актрисой, выступая в "Женском квартале". Звезда также любит спорт, а также шпагаты, которым обучает украинцев. А не так давно Никитина начала танцевать у пилона, показывая свою раскрепощенность. Не забывает Екатерина и об Инстаграм, где за ней следят десятки тысяч фанатов, которых актриса радует регулярно новым контентом.

На новом видео Никитина показалась в спортивном мини-костюме. Екатерина подтягивалась, демонстрируя роскошную фигуру сзади. После этого Екатерина взяла штангу в руки, а потом тренировалась с гантелями. Звезда продемонстрировала несколько упражнений, благодаря которым держит себя в идеальной форме.

Напомним, блондинка из "Женского квартала" устроила "жару" в белом купальнике

А еще Politeka сообщала, что блондинка из "Женского квартала" Никитина поразила экстремальным развлечением

Также Politeka писала, что блондинка из "Женского квартала" впечатлила воздушным шпагатом, оказавшись вверх ногами