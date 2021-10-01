Актриса Екатерина Никитина, одна из красоток студии "Квартал 95", где выступает в "Женском квартале", показала свою тренировку, записал все на видео.
Как пишет Politeka.net, Катя Никитина стала популярной актрисой, выступая в "Женском квартале". Звезда также любит спорт, а также шпагаты, которым обучает украинцев. А не так давно Никитина начала танцевать у пилона, показывая свою раскрепощенность. Не забывает Екатерина и об Инстаграм, где за ней следят десятки тысяч фанатов, которых актриса радует регулярно новым контентом.
На новом видео Никитина показалась в спортивном мини-костюме. Екатерина подтягивалась, демонстрируя роскошную фигуру сзади. После этого Екатерина взяла штангу в руки, а потом тренировалась с гантелями. Звезда продемонстрировала несколько упражнений, благодаря которым держит себя в идеальной форме.
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