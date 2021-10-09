Актриса Екатерина Никитина, звезда юмористического шоу "Женский квартал", несколькими фото дала понять, почему ее так любит публика.
25-летняя артистка сделала в своем микроблоге в Инстаграм свежий пост, в котором поделилась любимой цитатой (прямо, жизненным кредо) и двумя яркими кадрами, сделанными во время шоу "Хто зверху?" на Новом канале, передает Politeka.net.
Кучерявая блондинка предстала на снимках в черном обтягивающем топе, подчеркнув совершенство своей фигуры. Екатерина одарила зрителей милой улыбкой.
"Ой, ну така хороша девочка😇" Слышу всегда, особенно когда улыбаюсь!!!
Нашла цитату, которая это объясняет🤪 «Человек всегда счастлив, когда уверенно ждет, что вот-вот сбудутся самые смелые его мечты». ©️ #Томас_Вулф «Домой возврата нет». Я всегда этого жду… и Вам рекомендую!!! Они потом сбываются 🤫😏", - актриса раскрыла секрет своего успеха.
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Пользователи с юмором отнеслись к ее посту, прокомментировав: "Катюш, ты цитатник проглотила?)"; "Как прилежная школьница😁 👍".
Отметим, до "Женского квартала" Никитина участвовала в «Лиге смеха». А в родном Кременчуге ее знают, как преподавателя танцев, фитнеса и гимнастики. Девушка активно ведет Инстаграм, делясь с 50-ю тысячами своих подписчиков как личными, так и рабочими моментами.
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