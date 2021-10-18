Звезда студии «Квартал 95», актриса Екатерина Никитина записала забавное видео о том, как проходят ее выходные – роликом она поделилась на своей странице в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, ситуация, которую затронула звезда «Женского Квартала», оказалась близкой многим. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

«У всех так?!😂😏 А сегодня что?! Правильно, #воскресенье!!! Хороших вам «ВЫХОДНЫХ»! На самом деле, желаю реально #отдохнуть, а не как обычно», - обратилась артистка к фолловерам.

В видео для ТикТока, Никитина отметила, что когда приходят выходные, то часто вместо отдыха нужно проделать немало работы, такой как стирка, уборка готовка, однако вместо этого тянет заниматься чем-то другим, к примеру, снимать видео для ТикТока.

На видео Никитина танцевала, виляя эффектными формами перед камерой.

«Готов помогать с уборкой 👏 только танцуй, не останавливайся... Никитина суперзвезда вовсем», - написали в комментариях.

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