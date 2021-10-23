Зірка студії» Квартал 95", актриса Катерина Нікітіна поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram.

25-річна артистка до гумористичного шоу «жіночого кварталу» брала участь в «Лізі сміху». А в рідному Кременчуці Нікітіну знають як викладача танців, фітнесу та гімнастики.

Дівчина активно веде Instagram, ділячись з 50-ма тисячами своїх передплатників як особистими, так і робочими моментами. Так в новому пості вона поділилася знімком і своїми оптимістичними роздумами, передає Politeka.net.

"Ловлю останні теплі деньки ... ☀ життя таке прекрасне і я його дуже люблю! І дякую Всесвіту за все, що у мене є! Просто вирішила вам про це сказати", - йдеться в повідомленні.

На фото Нікітіна відображена в чорному піджаку поверх гольфу того ж кольору. Артистка закрила очі підставила своє обличчя променям сонця.

Нагадавши, блондинка з "жіночого кварталу" в облягаючому ТОПі розкрила секрет свого успіху.

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