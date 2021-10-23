Звезда студии «Квартал 95», актриса Екатерина Никитина поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм.
25-летняя артистка до юмористического шоу «Женского квартала» участвовала в «Лиге смеха». А в родном Кременчуге Никитину знают как преподавателя танцев, фитнеса и гимнастики.
Девушка активно ведет Инстаграм, делясь с 50-ю тысячами своих подписчиков как личными, так и рабочими моментами. Так в новом посте она поделилась снимком и своими оптимистичными размышлениями, передает Politeka.net.
«Ловлю последние тёплые деньки…☀ Жизнь так прекрасна и я ее очень люблю! И благодарю вселенную за все, что у меня есть! Просто решила вам об этом сказать», - говорится в сообщении.
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На фото Никитина запечатлена в черном пиджаке поверх гольфа того же цвета. Артистка закрыла глаза подставила свое лицо лучам солнца.
Напомним, блондинка из "Женского квартала" в облегающем топе раскрыла секрет своего успеха.
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