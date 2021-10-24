Актриса з проекту "Жіночий квартал" , який запустив "Квартал 95", Катерина Нікітіна показала, як насолоджується сонечком на пляжі, а також похвалилася гнучкістю.

Як пишете Politeka.net, Катерина Нікітіна стала успішною актрисою, яка виступає в шоу "Жіночий квартал". Артистка обожнює спорт, володіє ефектною розтяжкою, а також танцює біля пілона, вражаючи пластичністю. Не забуває Нікітіна і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Нікітіна здалася на пляжі, підстрибнувши в повітря. Було не видно, в чому Катерина була. Зірка позувала на тлі пляжу і сонця, що додало знімку особливої атмосфери.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Ну просто ангел у плоті. Шикарне фото", " Мені подобається той факт, що ти ніколи не перестанеш бути неповторною...", "Вау".

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