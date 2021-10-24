Актриса з проекту "Жіночий квартал" , який запустив "Квартал 95", Катерина Нікітіна показала, як насолоджується сонечком на пляжі, а також похвалилася гнучкістю.
Як пишете Politeka.net, Катерина Нікітіна стала успішною актрисою, яка виступає в шоу "Жіночий квартал". Артистка обожнює спорт, володіє ефектною розтяжкою, а також танцює біля пілона, вражаючи пластичністю. Не забуває Нікітіна і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Нікітіна здалася на пляжі, підстрибнувши в повітря. Було не видно, в чому Катерина була. Зірка позувала на тлі пляжу і сонця, що додало знімку особливої атмосфери.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
Поповнення в родині Ротару, її син вперше показав малятко: "Ласкаво просимо..."
Схудла солістка KAZKA Зарицька вразила видом, вдягнувши латекс: "Яка краса"
Андре Тан вирішив не приховувати, що думає про гардероб відомого ведучого: "Вічно як бомж"
Трагедія у Катерини Кухар, пішов з життя знаменитий український артист: "Назавжди залишиться в серці"
Новий скандал гримить на "Танцях з зірками" навколо Гвоздьової і Melovin'a: "Ну і навіщо цей цирк"
"Ну просто ангел у плоті. Шикарне фото", " Мені подобається той факт, що ти ніколи не перестанеш бути неповторною...", "Вау".
Нагадаємо, дівчина з "жіночого кварталу" Нікітіна не стримала емоцій і поділилася своєю радістю
А ще Politeka писала, що знаменитість з "жіночого кварталу" Нікітіна повиляла п'ятою точкою перед камерою, викликавши захват
Також Politeka повідомляла, що блондинка з "жіночого кварталу" в облягаючому ТОПі розкрила секрет свого успіху