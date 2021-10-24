Актриса из проекта "Женский квартал", который запустил "Квартал 95", Екатерина Никитина показала, как наслаждается солнышком на пляже, а также похвасталась гибкостью.

Как пишете Politeka.net, Екатерина Никитина стала успешной актрисой, выступающей в шоу "Женский квартал". Артистка обожает спорт, владеет эффектной растяжкой, а также танцует у пилона, впечатляя пластичностью. Не забывает Никитина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Никитина показалась на пляже, подпрыгнув в воздух. Было не видно, в чем Екатерина была. Звезда позировала на фоне пляжа и солнца, что добавило снимку особой атмосферы.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Ну просто ангел во плоти. Шикарное фото", "Мне нравится тот факт, что ты никогда не перестанешь быть неподражаемой...", "Вау".

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