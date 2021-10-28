Украинская актриса, звезда "Женского квартала" Екатерина Никитина впечатлила своим особенным талантом и невероятной растяжкой, продемонстрировав танцы на пилоне.
Как пишет Politeka.net, до участия в проектах «Женского квартала» Никитина была преподавателем танцев, фитнеса и гимнастики в Кременчуге. Сейчас она занята в проекте, но не бросает свое хобби.
На свежих кадрах 25-летняя Никитина показала, как танцует на пилоне. Звезда была одета в очень соблазнительный наряд – миниатюрные шортики и топ. Образ дополняли каблуки. Артистка показала несколько сложных упражнений, впечатлив своим талантом.
«Не знаю как вам, но у меня голова кружится», - подписала видео девушка, намекнув, что танцы могут появиться в одном из выпусков «Женского квартала».
Как сегодня выглядит могила мужа Софии Ротару, который скончался у нее на руках: "Вечная память"
Без сертификата никуда: новые ограничения ждут украинцев с 1 ноября
Жена "Холостяка" Добрынина с красным лицом после рыданий показала настоящую жизнь: "Чтобы другие мамы знали"
Финалистка «Співають всі», которой Могилевская дала важное обещание, раскрыла, что было потом: "Я расстроена"
Власова после вылета из "Танців з зірками" рассказала правду, о которой молчала: "Теперь я могу..."
Отметим, что кроме актерской карьеры Никитина также развивается как тренер. В ее Инстаграм, на который подписано более 50 тысяч человек, указано, что она является тренером по растяжке в своей авторской студии.
Напомним, что Екатерина Никитина повиляла пятой точкой перед камерой: «Не останавливайся».
Как сообщала Politeka, Екатерина Никитина показала свою гибкость: "Ангел во плоти".
Также Politeka писала, что Екатерина Никитина не сдержала эмоций, поделившись счастливым моментом: «Очень люблю!».