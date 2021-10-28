Украинская актриса, звезда "Женского квартала" Екатерина Никитина впечатлила своим особенным талантом и невероятной растяжкой, продемонстрировав танцы на пилоне.

Как пишет Politeka.net, до участия в проектах «Женского квартала» Никитина была преподавателем танцев, фитнеса и гимнастики в Кременчуге. Сейчас она занята в проекте, но не бросает свое хобби.

На свежих кадрах 25-летняя Никитина показала, как танцует на пилоне. Звезда была одета в очень соблазнительный наряд – миниатюрные шортики и топ. Образ дополняли каблуки. Артистка показала несколько сложных упражнений, впечатлив своим талантом.

«Не знаю как вам, но у меня голова кружится», - подписала видео девушка, намекнув, что танцы могут появиться в одном из выпусков «Женского квартала».

Отметим, что кроме актерской карьеры Никитина также развивается как тренер. В ее Инстаграм, на который подписано более 50 тысяч человек, указано, что она является тренером по растяжке в своей авторской студии.

Напомним, что Екатерина Никитина повиляла пятой точкой перед камерой: «Не останавливайся».

Как сообщала Politeka, Екатерина Никитина показала свою гибкость: "Ангел во плоти".

Также Politeka писала, что Екатерина Никитина не сдержала эмоций, поделившись счастливым моментом: «Очень люблю!».