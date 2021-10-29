Відомий український хореограф Євген Кот вирішив випробувати можливості свого тіла під час зйомок шоу «Україна має талант», заінтригувавши Ксенію Мішину.

Як пише Politeka.net, цього сезону кіт приєднався до Мішиної та Сергія Притули у складі журі популярного телепроекту. У новому пості на своїй сторінці в Instagram танцюрист поділився уривком з одного з випусків, який тут же заінтригував його шанувальників.

Так, перед суддями виступав учасник, який демонстрував своє вміння стояти на цвяхах. Цей номер привернув увагу Кота, який тут же задумався про те, міг би він повторити подібне.

"Можна я теж доторкнуся?", - запитав учасника кіт.

У свою чергу, Мішина відразу ж почала його підбивати.

"Хочеш трохи постояти? Хоча б дві хвилиночки", - звернулася вона до танцюриста.

Уривок закінчився кадром із задумливим обличчям хореографа.

"Як думаєте, спробую чи ні?",- поцікавився він у своїх фанатів.

Ті тут же почали відповідати.

"Звичайно", "спробуєш", "так", "Ну Ксюша займалася такими практиками, для неї це не нововведення, а ось ви думаю точно спробуєте", - пишуть люди.

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