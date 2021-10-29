Відома українська співачка і кума музиканта Дзідзьо Оля Цибульська влаштувала змагання з 18-річною блогеркою, за підсумками яких перемогла з істотною перевагою.

Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Тіктоку. На них Цибульська довела, що ще може дати фору молодому поколінню.

Так, співачка влаштувала незвичайні змагання з блогеркою, народженою в 2003 році: вони слухали уривки російських поп-пісень з 90-х і початку 2000-х, намагаючись з'ясувати, хто з них дізнається більше композицій.

Кожен раз коли хтось із них дізнавався пісню, співачка і блогерка починали підтанцьовувати і підспівувати. За підсумками імпровізованого конкурсу Цибульська перемогла з рахунком 12: 7.

"А скільки пісень знаєш ти?", - написала Ольга.

У коментарях до її публікації люди тут же почали обговорювати відео.

"Всі. Адже це пісні дитинства і юності. Під більшість у сільському клубі запалювали", "Всі. Ностальгія", "1997, знаю всі", "Всі. Ностальгія. Чай в 2, Білан, Ані Лорак - кращі», - пишуть люди.

Нагадаємо, Цибульська і Козловський вразили моторошним перевтіленням.

Як повідомляла Politeka, відносини Полякової і розлученого перейшли на новий рівень, Цибульська в захваті.

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