Певица и телеведущая Оля Цибульская со своим другом и коллегой Виталием Козловским перевоплотились в жутких персонажей для хэллоуинского эфира.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у певицы появились видео со съемок, на которых их гримировали и готовили к эфиру. Ольга была в мексиканском образе мертвой невесты, а Козловского гримировали в белый цвет. Пока звездная парочка готовилась к съемкам, традиционно обменивалась шутками.

«Думаю, на сайт знакомств выставить фотку свою», - отметила Цибульская, показывая свой макияж.

«И мою», - попросил Козловский.

«И твою», - подтвердила артистка.

После этого Козловский предложил Цибульской переписываться в Тиндере, на что она ответила согласием. Также артист похвастался, что это именно он разрисовал Цибульскую к Хэллоуину.

Как известно, звезды уже долгое время ведут шоу WEEKEND на М1, которое выходит в эфир в субботу и воскресенье. В эфире они постоянно подшучивают друг над другом.

Напомним, что Цибульская показала, как перевоплотилась звезда ТикТок Даша Евтух: "Нашли друг друга".

Как сообщала Politeka, Цибульская в прозрачных штанах показала внутреннюю "Саманту": кадры.

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