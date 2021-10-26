Співачка Оля Цибульська, кума Дзідзьо, вирішила розіграти свого приятеля Віталія Козловського, але його реакція приголомшила співачку.

Як пише Politeka.net, Оля Цибульська в Instagram розповіла, що отримала завдання набрати якусь зірку або Козловського, і сказати, що йде з шоу-бізнесу.

Цибульська сумнівалася, але все ж зателефонувала Козловському.

"Я вирішила зав'язати з шоу-бізнесом", - сказала вона.

Однак відповідь співака стала для неї великою несподіванкою.

"Ну, нарешті, нарешті. Навіщо тобі взагалі мучитися в цьому всьому?» - сказав Козловський, ошелешивши Цибульську.

Вона зізналася, що очікувала підтримки.

"А ти думаєш, що я тобі зараз надихну і запевню, що ти неправильно зараз говориш? А я вирішив не підтримувати тобі. А навпаки підтримати ось в тому, що ти зараз мені говориш. Може ти навпаки подивишся на це іншими очима, і захочеш далі пробивати цю стіну", - відповів Козловський.

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