Відома українська співачка і кума Дзідзьо Ольга Цибульська покрасувалася ефектним образом в прозорому вбранні і піджаку, подражнивши шанувальників.

Як пише Politeka.net, зірка порадувала шанувальників новим фото на своїй сторінці в Instagram.

У публікації Цибульська вирішила показати свій новий ефектний образ. Співачка позувала в чорному боді, поверх якого на ній був прозорий комбінезон з смужками на штанинах, а також щільний чорний піджак.

Співачка стояла, притримуючи однією рукою стілець і млосно дивлячись в камеру. Її образ доповнював макіяж з яскравою помадою і прикраса у вигляді квітки у волоссі.

"1/2/3? - Оля, яке ваше найбільше розчарування За останній час? - Саманти не буде в новому сезоні "Секс і місто". Настрій: Саманта", - підписала фото Цибульська.

Її шанувальники не змогли пройти повз цю публікацію.

"Нічого собі!!!! Красуня! Костюмчик вогонь всі хороші", "красуня", "Оля ви втілення жіночої краси я вас обожнюю ну красунечка", "Краса неземна", - пишуть люди.

Нагадаємо, кума DZIDZIO Цибульська оголосила Козловському про свій відхід і очманіла від реакції.

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