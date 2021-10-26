Відома українська співачка і кума Дзідзьо Ольга Цибульська покрасувалася ефектним образом в прозорому вбранні і піджаку, подражнивши шанувальників.
Як пише Politeka.net, зірка порадувала шанувальників новим фото на своїй сторінці в Instagram.
У публікації Цибульська вирішила показати свій новий ефектний образ. Співачка позувала в чорному боді, поверх якого на ній був прозорий комбінезон з смужками на штанинах, а також щільний чорний піджак.
Співачка стояла, притримуючи однією рукою стілець і млосно дивлячись в камеру. Її образ доповнював макіяж з яскравою помадою і прикраса у вигляді квітки у волоссі.
"1/2/3? - Оля, яке ваше найбільше розчарування За останній час? - Саманти не буде в новому сезоні "Секс і місто". Настрій: Саманта", - підписала фото Цибульська.
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Її шанувальники не змогли пройти повз цю публікацію.
"Нічого собі!!!! Красуня! Костюмчик вогонь всі хороші", "красуня", "Оля ви втілення жіночої краси я вас обожнюю ну красунечка", "Краса неземна", - пишуть люди.
Нагадаємо, кума DZIDZIO Цибульська оголосила Козловському про свій відхід і очманіла від реакції.
Як повідомляла Politeka, кума Дзідзьо Цибульська показала, як змінилася зірка Тікток Даша Євтух.
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