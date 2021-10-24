Оля Цибульська, яка є кумою Дзідзьо, показала смішне відео з Дашею Євтух, яка прославилася завдяки своїм сільським блогам.

Як пише Politeka.net, Оля Цибульська є успішною українською співачкою і кумою Дзідзьо. Зірка не забуває і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому відео Оля була з новою популярною блогеркою Дариною Євтух з Полтавщини, зірка ТікТока. Зірки пустилися в танок разом, радуючи фанатів своїми рухами.

На іншому відео Даша пожартувала над Олею, згадавши про своє легендарне відео: "Веду найголовнішу кішечку країни. Вона трошки скажена, але зараз заспокоїлася, я їй картоплі принесла".

Фанати поставили понад 9 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ніякі, туфта", "все відео бомба", "вогонь", "мені найбільше четверте сподобалося", "який кошмар", "Дівчата, ви бомба з петардою", "Вони знайшли один одного".

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