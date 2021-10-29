Известная украинская певица и кума музыканта Дзидзьо Оля Цибульская устроила соревнования с 18-летней блогершей, по итогам которых победила с существенным перевесом.

Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась новыми кадрами на своей странице в ТикТоке. На них Цибульская доказала, что еще может дать фору молодому поколению.

Так, певица устроила необычные соревнования с блогершей, рожденной в 2003 году: они слушали отрывки российских поп-песен из 90-х и начала 2000-х, пытаясь выяснить, кто из них узнает больше композиций.

Каждый раз когда кто-то из них узнавал песню, певица и блогерша начинали подтанцовывать и подпевать. По итогам импровизированного конкурса Цибульская победила со счетом 12:7.

«А сколько песен знаешь ты?», - написала Ольга.

В комментариях к ее публикации люди тут же принялись обсуждать видео.

«Все. Ведь это песни детства и юности. Под большинство в сельском клубе зажигали», «Все. Ностальгия», «1997, знаю все», «Все. Ностальгия. Чай в 2, Билан, Ани Лорак- лучшие», - пишут люди.

Напомним, Цибульская и Козловский поразили жутким перевоплощением.

Как сообщала Politeka, отношения Поляковой и разведеннего Dzidzio перешли на новый уровень, Цибульская в восторге.

Также Politeka писала, что кума Дзидзьо Цибульская в прозрачных штанах раскрыла свою внутреннюю "Саманту".