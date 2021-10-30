"В суботу можна"

Відома українська співачка і переможниця «Євробачення» Джамала показала поблизу свою нову коротку стрижку і розповіла про свій осінній настрій.

Як пише Politeka.net, зірка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, довгі роки Джамала носила довге волосся натурального відтінку. Однак, зовсім недавно знаменитість різко змінила імідж, підстригшись зовсім коротко. На новому фото співачка показала, як її нинішня стрижка виглядає зблизька.

Так, на знімку Джамала позувала на відкритому повітрі. Фото було зроблено з близької відстані і в профіль, дозволяючи глядачам оцінити красу співачки. Для прогулянки вона одягла теплий затишний светр.

"Настрій - їсти булочки з корицею і дивитися романтичне кіно", - написала Джамала в підписі до фото.

Її шанувальники тут же почали коментувати публікацію.

"Діва", "красуня", "Булочки+", "цікавий настрій", "в суботу можна", "з чоловіком поряд", "Люблю цей настрій", "Джамала, ти супер. Щасливого вам Хеллоуїна", - пишуть люди.

Зазначимо, що раніше Джамала взяла участь у новому сезоні шоу «Танці зі зірками», де виступала у парі з Антоном Нестерком. Пара залишила проект у сьомому ефірі.

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