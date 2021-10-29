Известная украинская певица Джамала, которая недавно вылетела из шоу "Танці з зірками" показала фото со своим мужем, который младше её на 8 лет.
Как передает Politeka.net, Джамала является популярной украинской артисткой. Также она проявила себя как актриса. Она получила всемирную известность после победы на международном конкурсе Евровидение. Как известно, артистка участвовала в шоу "Танці з зірками" со своим напарником Антоном Нестерко, с которым они выбыли после 7-го эфира.
Так, на этот раз артистка опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Джамала показывает своего мужа - Бекира Сулейманова, за которого вышла замуж в апреле 2017-го года. Как известно, он младше её на 8 лет, и сейчас у них два сына - Эмир-Рахман и Селим-Гирай (чтобы посмотреть все фото, доскрольте до конца страницы).
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Люблю
С Днем рождения", - поздравила своего мужа Джамала.
Поклонники оставили множество приятных комментариев для Джамалы и её мужа: "Люблю ваше семейство! Поздравляю!!", "Суперсемья", "Красивые такие все!!! Счастья вам", "Счастье вашей чудесной семье!".
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