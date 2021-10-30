"В субботу можно"

Известная украинская певица и победительница «Евровидения» Джамала показала вблизи свою новую короткую стрижку и рассказала о своем осеннем настроении.

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Как известно, долгие годы Джамала носила длинные волосы натурального оттенка. Однако, совсем недавно знаменитость резко сменила имидж, подстригшись совсем коротко. На новом фото певица показала, как ее нынешняя стрижка выглядит вблизи.

Так, на снимке Джамала позировала на открытом воздухе. Фото было сделано с близкого расстояния и в профиль, позволяя зрителям оценить красоту певицы. Для прогулки она надела теплый уютный свитер.

«Настроение — есть булочки с корицей и смотреть романтичное кино», - написала Джамала в подписи к фото.

Ее поклонники тут же принялись комментировать публикацию.

«Дива», «Красотка», «Булочки +», «Интересное настроение», «В субботу можно», «С мужем рядышком», «Люблю это настроение», «Джамала, ты супер. Счастливого вам Хэллоуина», - пишут люди.

Отметим, что ранее Джамала приняла участие в новом сезоне шоу «Танці з зірками», где выступала в паре с Антоном Нестерко. Пара покинула проект в седьмом эфире.

Напомним, Джамала обнародовала редкие кадры с мужем, который младше ее на 8 лет.

Как сообщала Politeka, Джамала после вылета из "Танців з зірками" поразила признанием и видео.

Также Politeka писала, что Джамала потеряла голос прямо перед выходом на сцену, детали ЧП.