Із Булітко з "Дизель Шоу" трапилася біда прямо на зйомках, подробиці: "Просто на очах..."

Відома українська актриса, зірка "Дизель Шоу" Вікторія Булітко розповіла, яка неприємність сталася з нею під час зйомок у серіалі.

Як повідомляє Politeka.net, Вікторія Булітко стала популярною, перш за все, як учасниця команди КВК «Дівчата з Житомира». Також зірка активно знімалася в кіно і серіалах, брала участь в проекті «Танці з зірками». Зараз, крім роботи в "Дизель шоу", Булітко продовжує зніматися в серіалах.

Прямо під час знімального процесу з нею трапилася біда – зірка почала стрімко втрачати голос. Про це Булітко розповіла своїм шанувальникам в Instagram. На відео чутно, що голос артистки осип.

"Уявляєте, знімали сьогодні серіал, і у мене голос просто на очах за день сів. А у мене ще одна сцена. А потім монтувати як? Зайшла з одним голосом - вийшла з іншим?",- поскаржилася Булітко.

Відзначимо, що на відео актриса постала в перуці, оскільки її персонаж – рудоволоса жінка.

Нагадаємо, що Вікторія Булітко розповіла, що у неї з Дікусаром: фото пари.

Як повідомляла Politeka, Вікторія Булітко зганьбилася, спробувавши продемонструвати вокал:"не пішло".

Також Politeka писала, що Булітко заговорила про непоправну втрату: "Ти завжди зі мною...".