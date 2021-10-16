Відома гумористка і актриса "Дизель Шоу" Вікторія Булітко розкрила, що її пов'язує з Дмитром Дікусаром після того, як вони разом брали участь у шоу "Танці з зірками".

Як передає Politeka.net, Вікторія Булітко є відомою українською гумористкою. Також вона відома як актриса "Дизель шоу". Дівчина починала свою кар'єру в різних гумористичних проектах. Після цього вона потрапила в команду КВН "Дівчата з Житомира", де виступала як співоча актриса.

Так, цього разу Вікторія Булітко опублікувала нове відео. Актриса часто спілкується зі своїми шанувальниками в соціальних мережах і відповідає на їхні запитання. У неї запитали, чи спілкується вона з Дмитром Дікусаром. Нагадаємо, що вони разом брали участь в одному з сезонів шоу "Танці з зірками", після чого їм приписували роман.

"Ми іноді листуємося, коли є чим поділитися", - розповіла Вікторія Булітко.

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