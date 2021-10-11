Актриса Виктория Булитко, звезда "Дизель шоу", показала себя в новом образе, порадовав украинцев своим юмором и подняла настроение.

Как пишет Politeka.net, Виктория Булитко является успешной актрисой в Украине. Звезда выступает сейчас в "Дизель шоу", а также развлекает украинцев в социальной сети Инстаграм.

На новых кадрах Булитко примерила на себя образ японской гейши. У звезды была пышная прическа с китайскими палочками. Виктория улыбалась на видео, сложив руки вместе. Актриса сказала что-то на китайском, которое можно спутать с нецензурным выражением.

"Суй Ху Тьшай... Что в переводе означает, добрейшего дня и настроения", - написала Булитко.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Сухой чай", "Ржу", "К японским гастролям готова", "К этой прическе еще и бантик вроде кое куда полагается....", "Я Китайский не знаю)) Если бы на Французском или Испанском или на Немецком то я бы перевёл)))", "Викуську не узнал, грим - класс".

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