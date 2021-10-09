Вот это да!

Актеры студии "Дизель шоу" решили сделать пародию на популярное кулинарное шоу "Мастер Шеф" и опубликовали забавное видео на официальной странице шоу.

Как пишет Politeka.net, на официальной странице "Дизель шоу" в Instagram часто публикуют фрагменты из выступлений ведущих актеров проекта. На этот раз на странице появилась пародия на популярное кулинарное шоу "Мастер Шеф".

"Бламанже и Бельмондо, канапе и канифоль - что съедобно и как готовить? Вряд ли герои этого кулинарного шоу знают ответы на подобные вопросы. Потому что они повара, у которых обе руки левые, да еще и растут из ... ну, есть одно место", - написали в сети.

Как видим, на кухне, по задумке пародии, происходил настоящий хаос. В центре внимания была Виктория Булитко, которая резала лук и плакала из-за того, что ей придется готовить телятину.

Другой актер студии – Евгений Гашенко, умело сыграл неопытного повара и чуть не попал топором в Юлия Мотрук.

Пародия на известное шоу получилась очень смешной и реалистичной. Поклонники написали комментарии.

"Дизель шоу🔥 это супер 👏 люблю смотреть 😍 ", " обожаю вас🔥🔥🔥🔥😍😂", " 😂😂😂", "Когда будет новый сезон шоу Дизель найт?",- написали в сети.

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