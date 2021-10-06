Зірки "Дизель Шоу" Євген Сморигін, Євген Гашенко та Олег Іваниця вирішили висміяти ситуацію з сімейними лікарями в кумедній сценці, яка викликала сміх у залі.

Олег Іваниця покинув шоу вже давно, але в мережі досі згадують сценки з його участю, пише Politeka.net. Так, в офіційній групі Instagram шоу з'явилося відео, де вказаний актор разом з Євгеном Гашенком з'явилися в образі лікарів, а Сморигін зобразив бабусю. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Обидва артисти борються за пацієнтку-бабусю, обіцяючи їй відмінний сервіс.

"За законом тепер кожен українець повинен вибрати собі сімейного лікаря. Дізнавшись, скільки платять за пенсіонерів, лікарі почали битися за кожного пацієнта!",- йдеться в повідомленні.

На кадрах обидва пропонують бабусі особисті палати.

"А я випишу палату з телевізором, масажистом і гувернером і п'ятиразовим харчуванням!",- вигукнув Гашенко.

"Бабуль, погодь! Так, а, може, ти будеш моїм сімейним лікарем?",- зацікавився Іваниця, і запропонував вилікувати бабусю прямо зараз.

Олег Іваниця пішов зі складу гумористичної програми, пояснивши це тим, що втратив мотивацію у зв'язку із загибеллю Марини Поплавської - однієї з основних актрис шоу.

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