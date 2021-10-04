Артисты "Дизель шоу" показали архивное видео номера ко Дню учителя, в котором можно увидеть Марину Поплавскую

Как сообщает Politeka.net, на странице проекта "Дизель шоу" в Instagram опубликовали забавное архивное видео, которое приурочили ко Дню учителя. В ролике помимо других звезд шоу можно увидеть погибшую в ДТП актриса Марину Поплавскую.

Так, по сюжету видео директор школы, которую сыграла Поплавская, объявляет учителям о "грандиозном" повышении зарплат педагогическим работникам. Это вызвало бурную реакцию учителей и каждый из них начал рассказывать, на что потратит такие деньжищи.

В подписи к видео говорится: "В Украине изменения настигли и систему образования. Новая реформа обещает увеличить зарплаты учителей и улучшить качество учебы".

Одна из пользовательниц написала в комментариях: "Боже, какая красота, когда видишь Марину. Как она играла, светлый человечек. Пусть ваша Юля научиться, и вообще где вы её взяли, страшно на её физиономию смотреть, вообще играть не умеет".

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