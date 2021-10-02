Виктория Булитко из "Дизель Шоу" попробовала себя в качестве "Холостячки"

Как пишет Politeka.net, Виктория Булитко является популярной украинской актрисой, выступающей в "Дизель шоу". Звезда решила показать, какой она была бы "Холостячкой", подготовив номер с ведущим романтического проекта Григорием Решетником и экс-участником Алексеем Тригубенко.

"Значит, встречайте. Наша невероятная "Холостячка" Ефросинья Кондратьевна Кадык или как называют ее друзья "Фрося фу", сказал Решетник, представив Викторию, после чего девушка появилась на сцене.

"Ну что, кто первый на меня?", - с дефектами речи начала смешить Булитко.

"Это кто такой вообще? Мне говорили, что она круче Мишиной будет", - сказал возмуженный Тригубенко, смотря на Викторияю.

"Смотри нашу, очень смешную «Холстячку»!

Там снимались актеры «Дизель» и реальные участники проекта!

Ведущий - настоящий Григорий Решетник

Этого не покажут на СТБ - запрет цензуры!

Больше миллиона просмотров и десятки тысяч положительных отзывов!!!", - написано было под видеороликом

Напомним, Булитко из "Дизель шоу" попытались сосватать «Холостякам», мужчины не оценили

А еще Politeka писала, что Булитко из "Дизель шоу" сравнили со школьницей после смены стиля

Также Politeka сообщала, что актеры "Дизель шоу" показали, как развлекаются с семьями за границей



