Звезды "Дизель Шоу" Евгений Сморигин, Евгений Гашенко и Олег Иваница решили высмеять ситуацию с семейными врачами в забавной сценке, которая вызвала смех в зале.
Олег Иваница покинул шоу уже давно, но в сети до сих пор вспоминают сценки с его участием, пишет Politeka.net. Так, в официальной группе Инстаграм шоу появилось видео, где указанный актер вместе с Евгением Гашенко появились в образе врачей, а Сморигин изобразил бабушку. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Оба артиста борются за пациентку-бабушку, обещая ей отличный сервис.
"По закону теперь каждый украинец должен выбрать себе семейного врача. Узнав, сколько платят за пенсионеров, врачи начали драться за каждого пациента!", - говорится в сообщении.
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На кадрах оба предлагают бабушке личные палаты.
"А я выпишу палату с телевизором, массажистом и гувернером и пятиразовым питанием!", - выкрикнул Гашенко.
"Бабуль, погодь! Так, а, может, ты будешь моим семейным врачом?", - заинтересовался Иваница, и предложил вылечить бабушку прямо сейчас.
Олег Иваница ушел из состава юмористической программы, объяснив это тем, что потерял мотивацию в связи с гибелью Марины Поплавской - одной из основных актрис шоу.
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