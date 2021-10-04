Спочатку з'явилася інформація, що за кермом був хтось інший

Як повідомляє Politeka.net, відомий український актор Михайло Жонін потрапив у ДТП у Дніпровському районі Києва. Інформацію про це повідомили активісти організації "Автопатруль Майдан". Спочатку повідомлялося, що артист був пасажиром автомобіля Volkswagen, який зіткнувся з припаркованими Subaru і Mercedes (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Тепер же, за інформацією журналіста Олексія Павловського, стало відомо, що за кермом був сам актор, причому в нетверезому стані. Про це журналіст повідомив у своєму Facebook.

Зокрема, Павловський оприлюднив відео з місця аварії, на якому видно, що герой серіалу "Пес" Михайло Жонін ледь стоїть на ногах, при цьому він бурхливо матюкається і погрожує журналісту за зйомку.

"Особливої уваги заслуговує те, як він спілкується з журналістами і відкрито погрожує. Цитати Михайла: "якщо хочете жити харашо, ось цього робити не можна" і "якщо це вийде кудись, с*ка, я вас знайду", - розповів Павловський.

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