Сначала появилась информация, что за рулем был кто-то другой

Как сообщает Politeka.net, известный украинский актер Михаил Жонин попал в ДТП в Днепровском районе Киева. Информацию об этом сообщили активисты организации "Автопатруль Майдан". Сначала стало известно, что актер был пассажиром автомобиля Volkswagen, который столкнулся с припаркованными машинами Subaru и Mercedes (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Теперь же, по информации журналиста Алексея Павловского, стало известно, что за рулем был сам актер Жонин, причем в нетрезвом состоянии. Об этом журналист сообщил в своем Facebook, и это видно на видео, которое появилось в сети.

В частности, Павловский обнародовал видео с места аварии, на котором видно, что герой сериала "Пес" Михаил Жонин едва стоит на ногах, при этом он бурно матерится и угрожает из-за того что ведется съемка и он в таком состоянии попал в кадр.

"Цитаты Михаила: "Если хотите жить харашо, вот этого делать нельзя" и "Если это выйдет куда-то, с*ка, я вас найду", - рассказал Павловский.

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