Звезды студии "Дизель шоу" заинтриговали украинцев, появившись "пьяными"

Как пишет Politeka.net, на страничке "Дизель шоу" в Инстаграм появился новый пост. На кадрах Евгений Никишин и другие актеры были в весьма сомнительном состоянии. Как оказалось, это миниатюра, в которой юмористам предстояло играть не очень трезвых людей. Кроме Никишина на фото были Дмитрий Танкович, Александр Бережок и Евгений Гашенко.

"В этом году был объявлен конкурс на должность главы Укрспирта. И «Дизели» решили предложить своего кандидата! Устраиваться на предприятие пришел опытный профи - алкаш в исполнении Евгения Никишина @nikishin_uezd_1924 со своей «молодой», но очень опытной командой. Возьмут ли на эту должность алкоголика с 40-летним стажем", - написано было под публикацией.

Фанаты поставили почти тысячу лайков, включая Лилию Ребрик, и написали комментарии:

"Жду новый выпуск", "Я обожаю дизель шоу", "Жду новый выпуск с нетерпением!!! А вы как всегда самые лучшие!!", "Обожаю Вас! Поднимаете настроение! Благодарен Вам!".

Напомним, Виктория Булитко слила в Сеть "компромат" на коллегу по Дизель Шоу

А еще Politeka писала, что звезда "Дизель шоу" Писаренко нарвался на критику из-за кадров с сыном-подростком

Также Politeka сообщала, что Булитко из "Дизель шоу" рассказала о проблемах со здоровьем и попросила помощи у украинцев