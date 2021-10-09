Гуморист і актор Сергій Писаренко, один із зіркових резидентів "Дизель шоу", вразив спільним фото з колегами Марією Грицук та Євгеном Нікішиним

Як пише Politeka.net, Сергій Писаренко є успішним актором, який виступає в проектах " Дизель шоу "та колективі КВК" повітове місто", де виступав зірковий актор Станіслав Ярушин. Артист активно веде сторінку в Instagram, ділячись там найцікавішим з фанатами.

На новому фото, яке Сергій опублікував у соціальній мережі, актор був разом зі своїм другом Євгеном Нікішиним, який також виступає в команді КВК "повітове місто". Між акторами розташувалася телеведуча і актриса "Дизель шоу" Марина Грищук. Сергій з Євгеном наділи яскраві костюми, а Марина вирішила приміряти розкішну сукню з відкритими плечима.

"Через годину ми почнемо зйомки нових випусків Дизель шоу. Якщо ви в залі...... це удача", - написав Сергій під фотографією.

Фанати не встигли написати коментарі і поставили один лайк під публікацією.

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