Юморист и актер Сергей Писаренко, один из звездных резидентов "Дизель шоу", впечатлил совместным фото с коллегами Марией Грицук и Евгением Никишиным

Как пишет Politeka.net, Сергей Писаренко является успешным актером, выступающим в проектах "Дизель шоу" и коллективе КВН "Уездный город", где выступал звездный актер Станислав Ярушин. Артист активно ведет страничку в Инстаграм, делясь там самым интересным с фанатами.

На новом фото, которое Сергей опубликовал в социальной сети, актер был вместе со своим другом Евгением Никишиным, который также выступает в команде КВН "Уездный город". Между актерами расположилась телеведущая и актриса "Дизель шоу" Марина Грищук. Сергей с Евгением надели яркие костюмы, а Марина решила примерить роскошное платье с открытыми плечами.

"Через час мы начнем съемки Новых выпусков Дизель шоу. Если вы в зале…… это удача", - написал Сергей под фотографией.

Фанаты не успели написать комментарии и поставили один лайк под публикацией.

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