Зірки "Дизель Шоу" Вікторія Булітко, Єгор Крутоголов, Євген Гашенко, Євген Сморигін, Дмитро Танкович та Олександр Бережок торкнулися актуальної теми.

Як пише Politeka.net, відео з'явилося на сторінці «Дизель Студіо» в Instagram. (Щоб подивитися, проскролльте вниз)

Зірки "Дизель Шоу «поставили сценку, в якій показали» розправу" над телефонними аферистами. Вікторія Булітко і Єгор Крутоголов зіграли супуржескую пару, яка прийшла на розборки з шахраями.

"Останнім часом в Україні розвелося дуже багато телефонних аферистів. Вже всім, напевно, дзвонили з псевдо-банку і просили назвати код на зворотному боці картки або говорили, що хтось із рідних в біді і терміново потрібно скинути гроші. Загалом, не сподіваючись на поліцію, українці почали мстити таким "розводилам " самі", - йдеться в повідомленні.

Відео довелося про душу користувачам мережі.

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