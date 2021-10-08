Звезды "Дизель Шоу" Виктория Булитко, Егор Крутоголов, Евгений Гашенко, Евгений Сморыгин, Дмитрий Танкович и Александр Бережок затронули актуальную тему.

Как пишет Politeka.net, видео появилось на странице «Дизель Студио» в Инстаграм. (Чтобы посмотреть, проскролльте вниз)

Звезды "Дизель Шоу" поставили сценку, в которой показали «расправу» над телефонными аферистами. Виктория Булитко и Егор Крутоголов сыграли супуржескую пару, котрая пришла на разборки с мошенниками.

«В последнее время в Украине развелось очень много телефонных аферистов. Уже всем, наверное, звонили из псевдо-банка и просили назвать код на обратной стороне карточки или говорили, что кто-то из родных в беде и срочно нужно скинуть деньги. В общем, не надеясь на полицию, украинцы начали мстить таким «разводилам» сами», - говорится в сообщении.

Видео пришлось о душе пользователям Сети.

Напомним, "Дизель шоу" показали неожиданный номер с погибшей актрисой Мариной Поплавской

Как сообщала Politeka, звезды "Дизель Шоу" едва не подрались на сцене, видео: "А, может, ты будешь..."

Также Politeka писала, что звезда "Дизель Студио" Крутоголов показал семейные фото с красоткой-женой и сыновьями