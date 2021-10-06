Никто не застрахован от несчастных случаев, включая звезд. Виктория Булитко, Кристина Горняк, Илона Гвоздева и другие звезды рассказали о своих злоключениях.

Так, в программе "Зірковий шлях" знаменитости поделились своими историями, как выбивали себе зубы, передает Politeka.net.

В частности, актриса из "Дизель шоу" Виктория Булитко повредила коренной зуб, будучи еще школьницей. Она пыталась вытащить железный наконечник из ручки, когда надломила зуб. Маленькая Вика не придумала ничего лучше, как прийти домой и попытаться его подправить маминой пилочкой для ногтей.

А вот жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк сломала зуб перед свадьбой подруги, просто откусив кусочек гречаного хлеба.

Экс-хореографу из "Танців з зірками" Илоне Гвоздевой врач посоветовал и вовсе отказаться от грудного вскармливания, так как накону стояли ее зубы. Из-за нехватки кальция те буквально "посыпались".

Но больше всего пострадал солист группы "Антитела" Тарас Тополя. В одном из интервью певец рассказывал, как повредил зуб во время падения в поезде, и помощи ждал много часов.

"Я во сне упал со второй полки выбил передний зуб! Пока поезд прибыл в Киев, пока я дошел до стоматолога - прошло часов десять. Все это время у меня с одной половины зуба торчал нерв и очень болел, было невыносимо! Поэтому момент, когда мне вкололи обезболивающее и начали восстанавливать зуб, я вспоминаю, как спасение".

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