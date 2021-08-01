Украинская певица Alyosha похвасталась поклонникам идеальной фигурой, несмотря на рождение троих детей

Как пишет Politeka.net, украинская певица, композитор и автор песен Alyosha (настоящее имя Елена Тополя) известна тем, что представляла Украину на 55-м песенном конкурсе "Евровидение" в Осло с песней "Sweet People", где заняла десятое место.

Как известно, в августе 2013 году Оленя Кучер (девичья фамилия) вышла замуж за солиста группы "Антитела" Тараса Тополю. В апреле 2013 года у пары родился первенец Роман. Через два года Alyosha родила второго сына. В прошлом году в августе у пары родилась девочка Мария.

Несмотря на то, что родила Alyosha сравнительно недавно, она уже успела вернуться в форму. Певица часто радует поклонников фотографиями в своем Instagram. На этот раз артистка опубликовала фотографию, на которой позирует в ярком оранжевом платье с разрезом, которое подчеркнуло ее идеальную фигуру.

Поклонники сразу же сделали звезде множество комплиментов.

"Как вы так быстро вернулись в форму?", "Мать троих детей, на минуточку 🔥🔥 ", "шикарная ❤️ ", "нереальная красота 🔥🔥🔥 ", "Вауу, какая шикарная 🔥🔥🔥🔥 ", " 😍😍😍😍😍ой пожар", - пишут коментатори.

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