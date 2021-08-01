Популярна співачка і актриса 52-річна Дженніфер Лопес у сукні з вирізами підкорила доглянутим виглядом на зйомці
Виконавиця знову в центрі уваги після публічного визнання в любові Бену Аффлеку. На своєму дні рожеднія зірка відзначилася також і тим, що в черговий раз довела: вона виглядає на двадцять років молодше і час над її фігурою не владно.
Тепер Лопес активно бере участь у фотосесіях і не боїться підкреслити достоїнства. Як правило, улюбленим акцентом зірки вважається варіант з видом на розкішні ноги. Дженніфер не раз говорила, що їй подобається її фігура, тому приховувати пишні форми вона не збирається і тепер.
Так, 52-річна зірка нещодавно на зйомці показала досить вдалий лук. Мінімум прикрас, довга сукня з вирізом і закрите декольте. Саме вид на засмаглі ноги і доглянуте обличчя приваблює фанатів.
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"Ще й не таке може Дженніфер створити з нашими серцями" - пише одна з прихильниць.
Незважаючи на те, що Дженніфер виглядає молодше своїх років, факт втручання косметологів вона заперечує і запевняє, що обходиться поки без уколів краси, хоча шанувальники вже підозрюють зірку в ухилянні від правди.
Нагадаємо, що дочка Дженніфер Лопес на прогулянці з мамою викликала подив.
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