Популярная певица и актриса 52-летняя Дженнифер Лопес в платье с вырезами покорила ухоженным видом на съемке

Исполнительница снова в центре внимания после публичного признания в любви Бену Аффлеку. На своем дне рожедния звезда отличилась также и тем, что в очередной раз доказала: она выглядит на двадцать лет моложе и время над ее фигурой не властно.

Теперь Лопес активно принимает участие в фотосессиях и не боится подчеркнуть достоинства. Как правило, излюбленным акцентом звезды считается вариант с видом на роскошные ноги. Дженнифер не раз говорила, что ей нравится ее фигура, поэтому скрывать пышные формы она не собирается и теперь.

Так, 52-летняя звезда недавно на съемке показала довольно удачный лук. Минимум украшений, длинное платье с вырезом и закрытое декольте. Именно вид на загорелые ноги и ухоженное лицо привлекает фанатов.

"Еще и не такое может Дженнифер сотворить с нашими сердцами" - пишет одна из поклонниц.

Несмотря на то, что Дженнифер выглядит моложе своих лет, факт вмешательства косметологов она отрицает и уверяет, что обходится пока без уколов красоты, хотя поклонники уже подозревают звезду в увиливании от правды.

Напомним, что дочь Дженнифер Лопес на прогулке с мамой вызвала недоумение.

Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес в обтягивающих лосинах показала эффектный шпагат и не только.

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в мини-шортах окунула свои сочные "персики" в морскую пену.