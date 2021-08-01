Популярная певица и актриса 52-летняя Дженнифер Лопес в платье с вырезами покорила ухоженным видом на съемке
Исполнительница снова в центре внимания после публичного признания в любви Бену Аффлеку. На своем дне рожедния звезда отличилась также и тем, что в очередной раз доказала: она выглядит на двадцать лет моложе и время над ее фигурой не властно.
Теперь Лопес активно принимает участие в фотосессиях и не боится подчеркнуть достоинства. Как правило, излюбленным акцентом звезды считается вариант с видом на роскошные ноги. Дженнифер не раз говорила, что ей нравится ее фигура, поэтому скрывать пышные формы она не собирается и теперь.
Так, 52-летняя звезда недавно на съемке показала довольно удачный лук. Минимум украшений, длинное платье с вырезом и закрытое декольте. Именно вид на загорелые ноги и ухоженное лицо привлекает фанатов.
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"Еще и не такое может Дженнифер сотворить с нашими сердцами" - пишет одна из поклонниц.
Несмотря на то, что Дженнифер выглядит моложе своих лет, факт вмешательства косметологов она отрицает и уверяет, что обходится пока без уколов красоты, хотя поклонники уже подозревают звезду в увиливании от правды.
Напомним, что дочь Дженнифер Лопес на прогулке с мамой вызвала недоумение.
Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес в обтягивающих лосинах показала эффектный шпагат и не только.
Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в мини-шортах окунула свои сочные "персики" в морскую пену.