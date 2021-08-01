Дружина телеведучого Дмитра Комарова Олександра Кучеренко вразила фанатів новим фото

Як повідомляє Politeka.net, відома модель, телеведуча і Дружина мандрівника Дмитра Комарова Олександра Кучеренко часто радує шанувальників яскравими фото в своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася сміливим кадром, на якому показала свою ідеальну фігуру.

На новому знімку Саша відображена в спортзалі, вона гордо позує в об'єктив. Перед камерою дівчина з'явилася в темному спортивному образі – вузьких лосинах і короткому топі, цей наряд підкреслив її розкішну фігуру. Волосся красуні розпущене і зачесане назад, а на обличчі легкий макіяж, вона впевнено дивиться в об'єктив.

У підписі до фотографії Кучеренко висловилася на підтримку українських спортсменів, які зараз змагаються на Олімпіаді в Токіо. "Як мене дратують ті, хто зараз, дивлячись на дивані Олімпіаду, пишуть незадоволені коментарі про "не золоті" медалі наших спортсменів. І як захоплююся тими, хто зараз на цих змаганнях бореться за мрію всього свого життя. Вони з дитинства віддавали кожен свій День спорту, тренуючись на знос, кожен раз долаючи страх, втому і нові випробування, відмовляючи собі багато в чому. Неможливо і уявити всього того, що довелося пройти і витримати на шляху до Олімпу", - написала Олександра.

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